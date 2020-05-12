تشريح جثتي طفلتين شقيقيتن توفيتا بسبب وجبة طعام فاسد في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

أمر المستشار خالد خضر، المحامي العام لنيابات شمال المنصورة، بتشريح جثمان طفلتين شقيقتين من قرية "برمبال الجديدة" التابعة لمركز منية النصر، لبيان سبب الوفاة، بعد ادعاء والديهما تسممهما، مع طلب تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

كان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، قد تلقي إخطارًا من مأمور مركز شرطة منية النصر، بورود إشارة من مستشفى منية النصر المركزي، بوصول طفلتين شقيقتين جثتين هامدتين ادعاء تسمم.

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انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر إلى المستشفى، وتبين أن الجثتين لكل من شهد عبدالرحمن 8 سنوات، وشقيقتها "ريم" 5 سنوات، ومقيمتان بقرية برمبال الجديدة.

وكلف اللواء سيد سلطان، مدير مباحث الدقهلية، إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، لمعرفة سبب الوفاة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

واستعمت النيابة العامة إلى أقوال الوالدين، واللذين أكدا في أقوالهما أن الطفلتين أصيبتا بأعراض تسمم، نتيجة تناول غذاء فاسد منذ يومين، وجرى نقلهما إلي المستشفى وتلقتا العلاج اللازم، وأعيدتا إلي البيت، إلا أن الوالدين فوجئا بتدهور الحالة الصحية للابنتين، وقاما بنقلهما للمستشفى، وتوفيتا هناك.