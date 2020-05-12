بوتين: الكلمة الأخيرة عند اتخاذ قرار رفع التدابير التقييدية في روسيا ستكون للأطباء

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن الكلمة الأخيرة في اتخاذ قرار رفع قيود التباعد الاجتماعي في روسيا ستكون للأطباء.
وأعلن بوتين في اجتماع عبر الفيديو لبحث الوضع الصحي في روسيا استئناف عمل بعض القطاعات في روسيا مثل الاتصالات والطاقة والزراعة والبناء بدءا من يوم الغد 12ماي في الأماكن التي تسمح بذلك.
وأكد الرئيس الروسي أن الأمر الرئيسي الواجب أخذه في عين الاعتبار عند إزالة القيود المطبقة بسبب تفشي فيروس كورونا هو حياة وصحة وأمن المواطنين.
وقال بوتين: "أنتم تعرفون موقفي، لم يتغير. الشيء الرئيسي بالنسبة لنا هو الحياة والصحة وأمن المواطنين".
وأضاف بوتين: " لقد زاد عدد الأسرة المتخصصة المجهزة لمعالجة مضاعفات المرض من 29 ألفا إلى 130 ألفا. لدينا مخزون من المعدات والآلات، بما في ذلك، وهو الآن في غاية الأهمية، تم إنشاء احتياطي من أجهزة التنفس الاصطناعي".
وأشار بوتين إلى أن الخروج من أزمة تفشي وباء فيروس كورونا لن يكون سريعا، لذلك من الضروري توفير جميع المتطلبات الصحية على المدى الطويل.
وتابع: "ستتم مضاعفة عدد فحوصات الكشف عن فيروس كورونا في روسيا بحلول منتصف مايو/أيار تقريبًا ليصل إلى 300 ألف اختبار في اليوم".
وأكد بوتين بأن روسيا تمكنت من الحفاظ على آلاف الأرواح بفضل قيود التباعد الاجتماعي المطبقة في الفترة الماضية، مشددا على أن جميع المناسبات العامة والتجمعات لا تزال محظورة.
وأضاف: "أظهرت التجربة العالمية أن عدم استعداد النظام الصحي والحمل الزائد عليه كانا سببا في معدلات الوفاة، ولم يسمحا بإنقاذ من احتاج المساعدة، إلا أننا، يمكننا الآن تقديم المساعدة، وبفضل الإجراءات التي اتخذناها في السابق الحفاظ على حياة الآلاف.
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