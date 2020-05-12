مقتل جندي إسرائيلي متأثّرًا بإصابةٍ بحجر في الضفة الغربيّة

وكالات- أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي متأثرا بإصابة بحجر في رأسه خلال إقتحام بلدة يعبد الفلسطينية في شمالي الضفة الغربية.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "تم الإعلان عن مقتل جندي من لواء جولاني في نشاطات عسكرية لإعتقال مطلوبين في قرية يعبد قرب جنين نتيجة تعرضه لإلقاء حجارة على رأسه"، مبينا أن الجندي كان عمره 21 عاما.
وكان فلسطينيون قد ردوا على إقتحام الجيش الإسرائيلي للبلدة بإلقاء الحجارة على الجيش، حسب شهود عيان.
وأضاف الجيش الإسرائيلي "تعمل قوات الجيش في هذه الساعة في قرية يعبد في حملة إعتقالات في المنزل الذي ألقيت منه الحجارة التي قتلت الجندي".
وتنفذ قوات الجيش الإسرائيلي حملات دهم ليلية للبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية لإعتقال فلسطينيين.
وبحسب تقديرات فلسطينية، فإن ما يزيد عن 5 آلاف فلسطيني معتقلين في السجون الإسرائيلية.
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