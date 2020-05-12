لمجابهة كورونا، صندوق النقد يقرض مصر ما يعادل 8 مليار دولار، من خلال من خلال "أداة التمويل السريع"

اكد المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين 11 ماي 2020، إنه وافق على إقراض مصر 2.772 مليار دولار اي ما يعادل 8 مليار دينار، من خلال من خلال "أداة التمويل السريع" لاحتواء الأثر الاقتصادى والمالى لجائحة كورونا.

و بين البنك المركزى المصري، أن الحكومة فى تواصل دائم مع المؤسسات المالية الدولية، وبينها صندوق النقد الدولي، مع الاشارة إلى أن الاتفاق الجديد هو عبارة عن "أداة التمويل السريع"، وهو ما يتيح الحصول على حزمة تمويلية من صندوق النقد الدولي، تتاح بدون شروط بالإضافة إلى اتفاق الاستعداد الائتمانى، وهو برنامج مدته عام، وعبارة عن شرائح تصرف على دفعات، خلال سنة، لافتًا إلى أن المساعدات الفنية من صندوق تتم بشكل متواصل.

كما جرت الافادة في ذات السياق بأن القرض الجديد من صندوق النقد، مدته عام، للحفاظ على معطيات برنامج التعديل الهيكلي الاقتصادي، والذى تم على مدار 3 سنوات، وحصلت مصر بموجبه على 12 مليار دولار.

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وقالت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، "لمساندة جهود مصر لاحتواء الأثر الاقتصادى والمالى لجائحة كورونا، طلب البنك المركزى والحكومة المصرية مساعدة مالية من الصندوق من خلال "أداة التمويل السريع" (RFI) واتفاق الاستعداد الائتمانى وسيسمح التمويل الطارئ من خلال "أداة التمويل السريع" للحكومة بمعالجة احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة ودعم القطاعات الأشد تضررا وفئات المجتمع الأكثر هشاشة"، متوقعة أن يتم عرض طلب الاستفادة من "أداة التمويل السريع" على المجلس التنفيذى للصندوق فى غضون الأسبوعين القادمين".

وقالت "ويعمل خبراء الصندوق مع الحكومة المصرية أيضا لدعم سياساتها الاقتصادية الكلية القوية من خلال "اتفاق الاستعداد الائتمانى"، ونحن نؤيد كل التأييد ما تهدف إليه الحكومة من حماية المكاسب الكبيرة التى تحققت فى ظل اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" الذى استمر 3 سنوات وتم استكماله بنجاح فى العام الماضى، وإذا تمت الموافقة على هذه الحزمة الشاملة من الدعم المالى، فسوف تعزز الثقة فى الاقتصاد المصرى، وتحقق تقدما أكبر فى حماية فئات المجتمع الأكثر هشاشة، وتُرسى الأساس لتعافٍ اقتصادى قوي. ومن شأنها أن تؤدى أيضا إلى تسريع جهود مصر الإصلاحية الرامية إلى دعم تحقيق النمو المستدام والغنى بالوظائف على نطاق واسع".

وأعلن مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أمس، عن أن مصر دخلت فى مفاوضات مع صندوق النقد الدولى للحصول على حزمة تمويل مالية لدعم جهودها فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد ولمساعدة الاقتصاد المصرى فى الحفاظ على توازناته.