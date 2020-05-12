على خلفية كورونا.. شركة طيران روسية تبدأ نقل البضائع في صالون الطائرة

بدأت شركة الطيران "روسيا" بتنفيذ رحلات للشحن، على خلفية تراجع حركة الركاب بسبب وباء فيروس كورونا المستجد، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقالت الشركة: "بسبب القيود المؤقتة على حركة النقل الجوي الدولي للركاب، أعادت شركتنا، توجيه جزء من أسطول طائراتها لتنفيذ برنامج لنقل البضائعالطبية".
وذكرت الشركة، أنه تم إطلاق أول رحلات الشحن الجوية، 29 أبريل من الصين، حيث نقلت الشركة إمدادات طبية. وخلال شهر مايو، جرى التخطيط لأكثر من 50 رحلة من هذا القبيل. كما تم التخطيطلرحلات نقل المنتجات الزراعية.
وقالت الشركة، إنها تنفذ هذه الرحلات على متن طائرات من طراز بوينج 777-300 / 300ER، القادرة على حمل 40 طنا من البضائع بشكل متوسط.
وأضافت أنه تم استخدام أقسام نقل الأمتعة بالإضافة إلى صالون الطائرة.
قبل ذلك، بدأت شركات إيروفلوت، ونوردويند، وأزور، وخطوط أورال الجوية، وشركة يوت اير، وشركة S7، القيام برحلات الشحن بطائرات الركاب.
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