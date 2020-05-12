20 إصابة جديدة بكورونا فى إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن الإصابات بفيروس كورونا زادت صباح اليوم بواقع 20 حالة جديدة وبلغت 16526، بينما بقيت حصيلة الوفيات عند 258 دون تسجيل حالات جديدة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. اليوم. وأوضحت الوزارة أن بين المصابين 67 حالة خطيرة، منها 57 مرتبطة بأجهزة تنفس و52 حالة متوسطة. ومع انخفاض معدل الإصابات اليومية في البلاد، أقرت الحكومة الإسرائيلية مجموعة من التسهيلات، بينها إعلان وزارة الثقافة والرياضة صباح الثلاثاء أن فروع الحكومة الإسرائيلية مجموعة من التسهيلات، بينها إعلان وزارة الثقافة والرياضة صباح الثلاثاء أن فروع الرياضة المختلفة وبرك السباحة سيتم افتتاحها قبل نهاية الشهر، كما سيتم منح موافقات لإجراء مباريات في جميع أنواع الرياضة التنافسية بدون جمهور واتصال جسدي بين المتنافسين.

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