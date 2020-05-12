كابول تؤكد إلقاء القبض على زعيم داعش بجنوب آسيا

أعلنت وكالة الاستخبارات الأفغانية في بيان لها اليوم الثلاثاء، اعتقال أبو عمر الخراساني، زعيم تنظيم داعش الإرهابي في جنوب آسيا، في عملية نفذتها القوات الخاصة شرقي العاصمة كابول، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأفاد البيان بإصابة مسؤولين في الاستخبارات والعلاقات العامة في ذراع "داعش" بجنوب آسيا، خلال العملية التي أطلقت بناء على اعترافات عناصر من التنظيم الإرهابي، أوقفتهم السلطات الأفغانية في وقت سابق.
وكانت السلطات الأمنية في أفغانستان قد أعلنت أمس الاثنين عن اعتقال أبو عمر خراساني مع قياديين آخرين بالتنظيم.
يذكر أن قوات الأمن الأفغانية قبضت خلال عملية أطلقتها في 5 أبريل جنوب أفغانستان، على زعيم ذراع تنظيم "داعش" في خراسان المدعو عبد الله أوراكزاي.
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