كشفت الحكومة اللبنانية، الثلاثاء، عن أنه سيتم تطبيق الحظر الكامل (إغلاق كامل) للبلاد لمدة أربعة أيام، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وفقًا لسكاي نيوز. جاء القرار عقب اجتماع لمجلس الوزراء، لبحث سبل منع حدوث موجة ثانية من العدوى بفيروس كورونا. لبحث سبل منع حدوث موجة ثانية من العدوى بفيروس كورونا. وسيبدأ الإغلاق في مختلف أنحاء لبنان، من مساء الأربعاء حتى صباح الاثنين، وفق ما ذكرت وكالة رويترز. ذكرت وكالة رويترز. الجيش اللبناني: إصابة 13 شخصا بالمحكمة العسكرية بكورونا. Advertisements يذكر أن لبنان أعلن في وقت سابق، الثلاثاء، تسجيل 11 إصابة جديدة بوباء "كوفيد-19". كما أعلن الجيش اللبناني، الأحد، إصابة 13 عنصرا بالمحكمة العسكرية بالفيروس، قائلا إنه "اتخذ جميع الإجراءات الوقائية والطبية الضرورية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تطبيق الحظر الكامل فى لبنان لمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.