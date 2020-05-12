991 إصابة جديدة بكورونا فى الكويت و10 حالات وفاة

كشفت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 991 إصابةجديدة بفيروس كورونا و194 حالة شفاء، و10 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. الساعات الـ24 الماضية، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. وكانت وزارة الصحة الكويتية سجلت أمس 7 وفيات و598 إصابة جديدة بكورونا، ما يمثل انخفاضًا لافتًا في الإصابات مقارنة مع أكثر من 1000 حالة أمس الأول الأحد.

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