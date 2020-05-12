روسيا الدولة الثانية في عدد الإصابات بكورونا

اصبحت روسيا الدولة الثانية من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم، حسبما افادت شبكة سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها اليوم الثلاثاء.

الجدير بالذكر، أن ووهان، البؤرة الأولى لوباء كوفيد-19، تعتزم فحص جميع سكانها، في

حين تثير الحالات الجديدة مخاوف من عودة انتشار العدوى في هذه المدينة الصينية، حسبما ذكرت الثلاثاء وسائل إعلام.

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ونشرت صحيفة "ذي بيبر" الإلكترونية تعميماً صادراً عن البلدية يمنح كل

منطقة من مقاطعات المدينة الـ13، ويبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، مهلة عشرة أيام لتهيئة فحص سكانها.

وأشار التعميم إلى أن هذا الفحص سيتم باستخدام الحمض النووي. ولم يتم بوضوح تحديد الموعد النهائي لاختبار السكان بالكامل.

ونقلت صحيفة "ديلي غلوبال تايمز" عن مسؤول محلي قوله إن خطة الفحص "تخضع لمراجعة إضافية".