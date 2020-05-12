اصبحت روسيا الدولة الثانية من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم، حسبما افادت شبكة سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها اليوم الثلاثاء.
الجدير بالذكر، أن ووهان، البؤرة الأولى لوباء كوفيد-19، تعتزم فحص جميع سكانها، فيحين تثير الحالات الجديدة مخاوف من عودة انتشار العدوى في هذه المدينة الصينية، حسبما ذكرت الثلاثاء وسائل إعلام.
ونشرت صحيفة "ذي بيبر" الإلكترونية تعميماً صادراً عن البلدية يمنح كلمنطقة من مقاطعات المدينة الـ13، ويبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، مهلة عشرة أيام لتهيئة فحص سكانها.
وأشار التعميم إلى أن هذا الفحص سيتم باستخدام الحمض النووي. ولم يتم بوضوح تحديد الموعد النهائي لاختبار السكان بالكامل.
ونقلت صحيفة "ديلي غلوبال تايمز" عن مسؤول محلي قوله إن خطة الفحص "تخضع لمراجعة إضافية".
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا الدولة الثانية في عدد الإصابات بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.