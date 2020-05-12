وفيات كورونا تتجاوز 276 ألفاً بالعالم

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 286 ألفا و122 شخصاً في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، حسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس حتى الساعة 11,00 ت غ الثلاثاء استناداً إلى مصادر رسميّة.

وسُجّلت رسميّاً أكثر من 4,188,040 إصابة في 195 بلداً ومنطقة. ولا تعكس الإحصاءات إلا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إن دولاً عدّة لا تجري فحوصا لكشف الإصابة إلا لمن يستدعي دخوله المستشفى. وبين هذه الحالات، أُعلن عن تعافي 1,432,700 مصاب على الأقل.

أميركا الأكثر تضرراً

الولايات المتحدة التي أحصت أول وفاة مرتبطة

بكورونا المستجد في مطلع فبراير هي البلد الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات مع 80 الفاً و684 وفاة من أصل 1,347,936 حالة. وتعافى ما لا يقل عن 232,733 شخصا.

وبعد الولايات المتحدة، تحتلّ بريطانيا المرتبة الثانية، وتليها إيطاليا، وتأتي إسبانيا رابعةً ومن ثم فرنسا.

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وأحصت الصين (بدون ماكاو وهونغ كونغ) التي انطلق منها الوباء في نهاية ديسمبر رسميا 82,919 حالة (إصابة واحدة جديدة بين الاثنين والثلاثاء)، بينها 4,633 وفاة بينما تعافى 78,171 شخصا.

وحصيلة أوروبا حتى الساعة 11,00 ت غ الثلاثاء بلغت 157,748 وفاة من أصل 1,770,167 حالة. وبلغ عدد الوفيّات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا معا 85,740 وفاة، وأميركا اللاتينية والكاريبي 21,526 وفاة وآسيا 10,942 وفاة (307,696 حالة) والشرق الأوسط 7711 وفاة (233,522 حالة)، وإفريقيا 2330 وفاة (66,098 حالة) وأوقيانيا 125 وفاة (8,302 حالة).

تدني مستوى الإصابة

وفي إسبانيا، ذكرت وزارة الصحة الإسبانية، أن العدد اليومي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد انخفض اليوم الثلاثاء لأدنى مستوى له في أكثر من شهرين.

وقالت السلطات الصحية إن 594 حالة إصابة جديدة سُجلت اليوم، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 228030. وارتفعت حالات الوفاة الناجمة عن مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس بواقع 176 حالة اليوم إلى 26920.