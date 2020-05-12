الصين تعفي سلعا أمريكية من رسوم جمركية إضافية

نشرت الصين، اليوم الثلاثاء، قائمة جديدة تضم منتجات أمريكية سيتم إعفاؤها من الجولة الثانية من الرسوم الجمركية الإضافية ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وذكر بيان نشرته لجنة الرسوم الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، أن هذههي ثاني قائمة لبضائع أمريكية تستثنى من الجولة الثانية من تدابير الرسوم الجمركية، التي فرضت ردا على إجراءات أمريكية.
وسيدخل هذا الإعفاء حيز التنفيذ اعتبارا من 19
ووفقا لوزارة المالية الصينية فإن القائمة تضم 79 سلعة أمريكية، منها معقمات طبية ومعادن نادرة، وشرائح سيليكون، وبعض القطع الداخلة في الصناعات التقنية.
ولن تستثنى باقي المنتجات الأمريكية الخاضعة للجولة الثانية من الرسوم الجمركية الإضافية الصينية، في الوقت الحالي.
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