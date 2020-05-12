قال الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني إن من الخطأ إجراء انتخابات رئاسة يتوقع إجراؤها في أوائل العام المقبل إذا استمر تفشي فيروس كورونا، مشيرا للمرة الأولى إلى إمكانية تأجيلها.
وفي مقابلة أذيعت في وقت متأخر يوم الاثنين مع قناة إن.بي.إس التلفزيونية المحلية قال موسيفيني (75 عاما) الذي يصفه معارضوه بأنه حاكم مستبد متشبث بالسلطة ”إجراء الانتخابات فيوجود الفيروس ... سيكون جنونا“.
وسجلت أوغندا حصيلة إصابات منخفضة نسبيا بمرض كوفيد-19 بلغت 121 حالة دون أي وفاة وبدأت قبل أيام في تخفيف عزل عام صارم.
وعلى الرغم من عدم وجود تاريخ محدد لإجراء انتخابات 2021 فإن الانتخابات تجرى عادة في فبراير.
ويحكم موسيفيني، وهو مقاتل متمرد سابق، البلاد منذ عام 1986 ولم يؤكد إن كان سيخوض الانتخابات المقبلة على الرغم من أن حزب حركة المقاومة الوطنية الحاكم في أوغندا طالبه بالفعل بأن يكون مرشحه وفي نفس الوقت يتوقع الناخبون ترشحه.
وأقوى معارض يطمح لشغل المنصب هو مغني البوب النائب بوبي واين الذي تجذب موسيقاه الشباب.
ويتهم قادة المعارضة والمنظمات الحقوقية موسيفيني بشن حملة على المنتقدين مستخدما الترهيب والاعتقالات والتعذيب وقنابل الغاز المسيل للدموع ضد المظاهرات. وتنفي الحكومة ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس أوغندا: من الجنون إجراء انتخابات الرئاسة في وجود كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.