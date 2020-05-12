تيسلا تتحدى أوامر المقاطعة عبر العودة إلى العمل في مصنعها في كاليفورنيا

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تجرب فيه الولايات والمدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة طرقًا لإعادة فتح النشاطات الاقتصادية بأمان بعد أن تسبب تفشي الفيروس التاجي بإغلاق الشركات وأجبر عشرات الملايين من الأمريكيين على ترك العمل.

وهدد إيلون ماسك خلال عطلة نهاية الأسبوع بمغادرة ولاية كاليفورنيا إلى تكساس أو نيفادا بسبب إغلاق مصنعه، وأشارت تيسلا في رسالة بريد إلكتروني إلى أمر صدر يوم الخميس عن حاكم ولاية كاليفورنيا يسمح للمصنعين بمواصلة العمليات.

وفي رسالة بعنوان “الإجازة قد انتهت ونعود إلى العمل في الإنتاج”، قالت تيسلا: “نحن سعداء بالعودة إلى العمل ونفذنا خططًا مفصلة للغاية لمساعدتك في الحفاظ على سلامتك أثناء عودتك”، فيما قال ماسك في تغريدة إن الإنتاج سيتواصل يوم الاثنين، مضيفًا أنه سينضم إلى العمال في خط التجميع.

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وقال مسؤولو الصحة في مقاطعة ألاميدا، حيث يوجد مصنع فريمونت، في وقت متأخر من يوم أمس الاثنين إنهم كانوا على علم بأن تيسلا قد عادت للعمل بما يتجاوز الحد الأدنى من العمليات الأساسية المسموح بها أثناء الإغلاق، وأبلغوا الشركة بأنها لا تستطيع العمل بدون خطة معتمدة من المقاطعة.

وقال المسؤولون في بيان إنهم توقعوا عرضًا من تيسلا ويأملون أن تمتثل تيسلا دون الحاجة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات القانونية ضدها، ولم يحدد البيان العواقب، لكن أمر الإغلاق في المقاطعة يقول إن الانتهاكات يعاقب عليها بالغرامة أو السجن أو كليهما.

وبشكل منفصل، قال وزير الخزانة الأمريكي (ستيفن منوشين) Steven Mnuchin إنه يجب على كاليفورنيا أن تفعل كل ما هو ضروري لمساعدة شركة صناعة السيارات الكهربائية على إعادة فتح مصنع السيارات الأمريكي الوحيد إذا أرادت إبقاء الشركة في ولايتها.

ورفعت تيسلا، التي لديها أيضًا مصنع للسيارات في شنغهاي وتبني مصنع آخر في برلين، قبل عدة أيام دعوى قضائية ضد المقاطعة، مدعية أنها انتهكت دستور ولاية كاليفورنيا من خلال تحدي أوامر الحاكم التي تسمح للمصنعين بإعادة الفتح.

وتواصل مسؤولون من تكساس وجورجيا ويوتا وأوكلاهوما ونيفادا مع ماسك على تويتر، وشجعوه على الانتقال إلى ولايتهم، منذ تهديده بمغادرة كاليفورنيا، وقال مسؤول في تكساس إن مقاطعته قادرة بشكل فوري على استيعاب تيسلا، ودعا المدير التنفيذي الملياردير لزيارته.