كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 03:34 مساءً - انت الان تقراء خبر وكالة فرنسية: روسيا الدولة الثانية من حيث عدد إصابات كورونا على مستوى العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية، أن روسيا تصبح الدولة الثانية من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم، بحسب ما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وقد أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لوكالة سبوتيك الروسية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، إنه يخضع للعلاج، داخل المستشفى في الوقت الراهن لتلقي العلاج.

Advertisements

كما خضع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، في 30 أبريل، للحجر الصحي المنزلي بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال إن رئيس الحكومة، يتعافى من فيروس كورونا، مؤكدا أنه يتواصل معه كل يوم ويشارك في العمل الجاري وإعداد جميع القرارات.

وأعلنت السلطات الروسية، مقتل 5 أشحاص في حريق بمستشفى بمدينة سانت بيترسبرغ في غرف العناية المشددة لمعالجة مصابين بفيروس كورونا.

وذكرت قناة سكاي نيوز عربية، أن وزارة الصحة في روسيا، سجلت 10899 إصابة جديدة بفيروس كورونا و107 وفيات خلال 24 ساعة.