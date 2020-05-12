كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 03:34 مساءً - انت الان تقراء خبر قطر تسجل 1526 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة القطرية، عن تسجيل 1526 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 25149، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وكانت وزارة الصحة القطرية، سجلت أمس الاثنين، حالة وفاة، و1130 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، كما سجلت قفزة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا بـ1311 حالة.

وبحسب تقرير وزارة الصحة القطرية بشأن مستجدات تفشي كورونا، أصبح إجمالي عدد حالات كورونا التي تم رصدها في البلاد حتى الآن 21331، بما في ذلك 18819 حالة نشطة.

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واستغلت السلطات في الدوحة، العمال وسط تفشي فيروس كورونا، حيث باتت قطر أكثر دولة ينتشر فيها الفيروس نسبة إلى عدد السكان فيها، وكشف التقرير أن قطر لا تزالت تحتجز العمالة في ظروف بائسة بحجة مكافحة الفيروس.

وفي سياق آخر، أفصح بنك قطر الأول عن بياناته المالية للربع الأول وللفترة المنتهية في 31/3/2020، حيث بلغ صافي الخسارة 191.56 مليون ريال قطري مقابل صافي ربح 3.18 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

كما بلغت خسارة السهم 7 0.2 ريال قطري في الربع الأول من العام 2020 مقابل ربح السهم 0.01 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.