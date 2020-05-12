كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 03:34 مساءً - انت الان تقراء خبر خبير: موجة فيروس كورونا الثانية "غير مرجحة" في الدنمارك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن كبير علماء الأوبئة في الدنمارك، اليوم الثلاثاء، أن البلاد "من غير المرجح أن تتعرض" لموجة ثانية من فيروس كورونا المستجد، بعد أن وضعت الحكومة خططًا لزيادة الاختبارات ونظام تتبع الاتصال.

وقال عالم الأمراض الوبائية، كاري مولبك، في مؤتمر صحفي: "لم تشهد أي دولة موجة ثانية فعلية حتى الآن. لقد شهدت بعض الدول انتشارًا يتصاعد ويهبط"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف: "لكن مع المعرفة التي لدينا اليوم، أجد أنه من غير المحتمل أن نشهد موجة ثانية".

كانت الدولة الاسكندنافية، التي لديها 533 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، هي الأولى في أوروبا التي خففت من إغلاق الفيروس قبل شهر تقريبًا. استمر معدل الإصابة وعدد الوفيات في الانخفاض.

بدأت المخاوف من أن تؤدي الموجة الثانية من الإصابات إلى إحباط إعادة فتح الاقتصاد العالمي يوم الاثنين بعد أن أبلغت ألمانيا، التي نجحت نسبيًا في إبطاء تفشي المرض، عن تسارع العدوى مرة أخرى بعد الخطوات التجريبية الأولى لتخفيف إغلاقها.

بدأت الدنمارك هذا الأسبوع المرحلة الثانية من تخفيف إغلاقها والتي ستشمل إعادة فتح المطاعم ومراكز التسوق.

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على الرغم من إعادة الفتح، انخفض ما يسمى معدل التكاثر، والذي يظهر متوسط عدد الإصابات لشخص واحد مع أسباب الفيروس، إلى 0.7 في الأسبوع الأول من مايو من 0.9.

كجزء من خطة أوسع نطاقا لمنع حدوث موجة ثانية من الفيروس، قالت الحكومة، إنها ستزيد من قدرة الاختبار حاليًا عند 20,000 اختبار يوميًا.

وقالت رئيسة الوزراء، ميت فريدريكسن، في المؤتمر الصحفي: "الدنمارك في طريقها".

وأضافت: "من الاختبارات القليلة نسبياً في البداية، نحن الآن واحدة من دول العالم التي تخضع لأكبر عدد من الاختبارات لكل فرد".

وأوضحت، أنه لمنع حدوث موجة ثانية، ستبدأ السلطات الصحية في تعقب الأشخاص الذين ربما كانوا على اتصال بالأشخاص المصابين بشكل أكثر نشاطًا، وإذا لزم الأمر وضع بعضهم في عزلة في فنادق فارغة.

وأردفت: "نحتاج إلى عزل المرضى، حتى نتمكن من كسر سلاسل العدوى دون الحاجة إلى إغلاق المجتمع مرة أخرى".

في وقت مبكر من تفشي المرض، ابتعدت الدنمارك عن نظام شامل للاختبار والتتبع، ويرجع ذلك جزئيًا إلى نقص مجموعات الاختبار، على الرغم من نداءات منظمة الصحة العالمية لزيادة الاختبار.