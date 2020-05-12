كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 03:34 مساءً - انت الان تقراء خبر لليوم الخامس على التوالي.. فلسطين لم تسجل إصابات جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت السلطات الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الصحة أعلنت عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا لليوم الخامس على التوالي بعد إجراء فحوصات مخبرية لحوالي 1000 عينة من جميع المحافظات.

وأصدرت وزارة الصحة الفلسطينية، بيانًا قالت فيه إنها سجلت 15 حالة شفاء 8 منها في مدينة القدس وحالة واحدة في ضواحي القدس، و5 حالات في محافظة الخليل، وحالة واحدة في محافظة رام الله والبيرة.

وبحسب الصحة الفلسطينية، ارتفعت الحصيلة الإجمالية للمتعافين في البلاد إلى 382 حالة أي بنسبة 69.8% من مجمل الإصابات المسجلة، فيما استقر عدد الإصابات عند 547 حالة في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأضافت الصحة الفسلطينية، أن عدد الإصابات النشطة، أي التي لا تزال مصابة، يبلغ 161 حالة، بينها 96 في مدينة القدس لوحدها، و18 في ضواحي القدس.

وتابعت وزارة الصحة الفلسطينية، أن مختبرات وزارة الصحة أجرت خلال الأيام الخمسة الماضية 4500 فحص مخبري خاص بفيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت في وقت سابق أنها لم تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي في حين سجلت 13 حالة شفاء، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم.

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كما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس أنها لم تسجل أي إصابات جديدية بفيروس كورونا وتسجيل 39 حالة شفاء جديدة.

وقي سابق أعلنت وزیرة الصحة الفلسطینیة مي الكیلة، عن تسجیل 6 إصابات جدیدة بفیروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفید - 19"، ليرتفع الحصیلة الإجمالية للإصابات إلى 538 حالة، موضحة أن الإصابات الجدیدة بینها 4 حالات لمخالطي مصاب في بلدة السموع قرب الخلیل، وحالتان في منطقة الطور داخل مدینة القدس.

وأضافت الكيلة: أن "من بین المصابین 3 أطفال"، ولفتت إلى تسجیل 25 حالة تعاف جدیدة لمصابین في بیت لحم ورام الله والخلیل وضواحي القدس، لیرتفع بذلك عدد حالات التعافي إلى 168، مؤكدة على أن الحالة الصحیة لجمیع المصابین مستقرة، وأنه لا توجد أي حالة داخل العنایة المكثفة.