كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 03:34 مساءً - انت الان تقراء خبر غرق خمسة من راكبي الأمواج ببحر هائج قبالة الساحل الهولندي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت خدمات الطوارئ في هولندا، اليوم الثلاثاء، أن خمسة من راكبي الأمواج غرقوا في بحر هائج ورغوي قبالة الساحل الهولندي بالقرب من مدينة لاهاي.

وكان الضحايا من بين مجموعة راكبي الأمواج الذين انطلقوا من شاطئ شيفيننجن

على الرغم من الرياح القوية في وقت مبكر من مساء الاثنين. وعثر عمال الإنقاذ على جثتين يوم الاثنين والثلاثة الآخرين صباح اليوم الثلاثاء، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقالت خدمة الإنقاذ التابعة للمعهد الملكي الهولندي لإنقاذ البحر، في بيان: "الريح القوية من الاتجاه الشمالي والتيار البحري القوي بسبب المد الربيعي جعلت من إجراءات البحث المشترك مهمة صعبة".