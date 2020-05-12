كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 03:34 مساءً - انت الان تقراء خبر إسبانيا تسجل أقل عدد يومي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في شهرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وزارة الصحة في إسبانيا، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المُشخص حديثًا في إسبانيا في يوم واحد انخفض، اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهرين.

حددت السلطات الصحية 594 حالة جديدة، اليوم الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2283030. وارتفع عدد الوفيات المرتبطة بالمرض 176 اليوم الثلاثاء إلى 26920، كما ذكرت وكالة "رويترز".