كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 03:34 مساءً - انت الان تقراء خبر بابا الفاتيكان يشيد بدور الممرضات في مكافحة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد البابا فرنسيس الثاني، بابا الفاتيكان، بعمل الممرضات في جميع أنحاء العالم، اليوم الثلاثاء، قائلاً، إن أزمة الفيروس المستجد أظهر مدى أهمية خدمتهم، حيث ناشد الحكومات إلى زيادة الاستثمار في الرعاية الصحية.

وقال "فرنسيس"، في خطاب خاص بمناسبة يوم الممرضات العالمي: "نشهد كل يوم شهادة شجاعة وتضحية العاملين في مجال الرعاية الصحية، والممرضات على وجه الخصوص، الذين، من خلال الاحتراف والتضحية بالنفس والشعور بالمسؤولية وحب الجار، ومساعدة الأشخاص المتضررين من الفيروس، حتى إلى حد من تعريض صحتهم للخطر"، كما ذكرت وكالة "رويترز".

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وأضاف البابا، أن الوباء ساعد العالم على إعادة اكتشاف الدور الأساسي للممرضين في الرعاية الصحية، موضحًا، أنهم يستحقون أن يتم تقييمهم بشكل كامل وتحسين ظروف عملهم.

وأردف، أن الوباء سلط الضوء أيضًا على نقص في الرعاية الصحية في بعض البلدان.

وأشار إلى أنه: "لهذا السبب، أود أن أطلب من قادة الدول في جميع أنحاء العالم الاستثمار في الرعاية الصحية باعتبارها الصالح العام الأساسي، من خلال تعزيز أنظمتها وتوظيف أعداد أكبر من الممرضات، لضمان الرعاية المناسبة للجميع، مع احترام كرامة كل شخص".