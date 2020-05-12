كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 03:34 مساءً - انت الان تقراء خبر أول محافظة عراقية تعلن التخلص من فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر محافظ النجف العراقية لؤي الياسري، اليوم الثلاثاء، بيانًا أكد فيه خلو المحافظة من فيروس كورونا.

وقال البيان: "النجف لم تسجل منذ أكثر من أسبوع إصابات بفيروس كورونا"، مبينا أن "آخر المصابين خرج من المشفى".

وقد أعلن الياسري، أمس الاثنين، شفاء آخر حالتي إصابة، ووجه بإغلاق المحافظة لمدة 14 يوما لإعلانها خالية من الوباء في حال عدم تسجيل إصابات جديدة، ومن ثم رفع حظر التجوال داخليا وإعادة الحياة إلى طبيعتها.

Advertisements

وتعد محافظة النجف أول محافظة عراقية تسجل إصابة بفيروس كورونا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، بعدما أصيب أحد طلبة العلوم الدينية من الجنسية الإيرانية وتوفي بعد أيام.

ولفتت السلطات الصحية العراقية، إلى أن "مجموع الإصابات في عموم العراق وصل إلى 2818 حالة إصابة، وبلغت الوفيات 110 حالة، فيما تماثل 1790 شخصا للشفاء".

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,227 مليون إصابة، بينهم أكثر من 285 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,512 مليون حالة شفاء.