كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 03:34 مساءً - انت الان تقراء خبر مسؤولون: أموال دفاع الاتحاد الأوروبي في خطر بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبحت خطط الاتحاد الأوروبي لإنشاء صندوق دفاع بمليارات اليورو موضع شك بسبب الصدمة الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، ووفقًا لما فاله المسؤولون والدبلوماسيون، فإنه من المحتمل أن يهددوا ثلاث سنوات من التعاون العسكري غير المسبوق.

وقال جيري سيديفي، الرئيس التنفيذي الجديد لوكالة الدفاع الأوروبية، التي تساعد حكومات الاتحاد الأوروبي على تطوير القدرات العسكرية، وقد تولى منصبه هذا الشهر: "يمكننا توقع ضغط إضافي على الموارد، فهو يلوح في الأفق بالفعل"، كما أوردت وكالة "رويترز".

مع تركيز حكومات الاتحاد الأوروبي على خطة بقيمة تريليون يورو لتعويض أسوأ انكماش اقتصادي منذ أربعينيات القرن الماضي، فإن مليارات الدفاع في ميزانية 2021-2027 معرضة للخطر.

من شأن التخفيضات العميقة أن تقوض طموحات الاتحاد الأوروبي للحد من الاعتماد العسكري على الولايات المتحدة، وتعقيد الجهود المبذولة لتبسيط وفرة محيرة من الأنظمة العسكرية في أوروبا، وتقويض عقود صناعة الدفاع الأوروبية.

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وأضاف لـ"رويترز": "أنه أمر محبط بشكل خاص بالنظر إلى أن ميزانيات الدفاع لم تتعاف إلا مؤخرًا من الصدمة المالية التي حدثت منذ عشر سنوات".

وبحسب مسؤولين من الاتحاد الأوروبي ودبلوماسيين، من المتوقع أن تقدم المفوضية الأوروبية مقترحات الميزانية المعدلة الأسبوع المقبل، وسيجتمع وزراء الدفاع لإجراء مكالمة فيديو يوم الثلاثاء في مزاج متشائم.

وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي، إن العمل معًا في الدفاع يمكن أن يخرج أكثر من ميزانية ضيقة: "نحن بحاجة إلى القول بأن قضية التعاون الدفاعي لا تزال قائمة".