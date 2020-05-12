كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 03:34 مساءً - انت الان تقراء خبر أفغانستان تعلن مقتل وإصابة العشرات في هجومين انتحاريين بكابول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مصادر حكومة بأفغانستان، اليوم الثلاثاء، مقتل وإصابة العشرات في هجومين شهدتهما البلاد.

وقالت المصادر الحكومة الأفغانية، إن الهجوم الأول وقع بتفجير انتحاري خلال جنازة شرقي البلاد، حيث فجر المهاجم نفسه وسط الجنازة.

وقال المتحدث باسم حاكم ولاية ننغرهار عطاء الله كوغياني: "تظهر المعلومات الأولية أن نحو 40 شخصا قتلوا أو أصيبوا في الهجوم".

ووقع الهجوم الثاني، عندما اقتحم مسلحون مستشفى في العاصمة كابل، وفقما أفادت مسؤولة حكومية وطبيب فر من المكان وتحدث عن سماعه دوي انفجار عند المدخل.

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وأكدت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الأفغانية، أن "قواتنا الخاصة في المكان".

وكان طبيب الأطفال الذي طلب عدم ذكر اسمه قال: "كان المستشفى مليئا بالمرضى والأطباء، عمت حالة من الذعر في الداخل".

ونفت حركة طالبان على لسان المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد أي علاقة لها بذلك الهجوم.