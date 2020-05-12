كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 03:34 مساءً - انت الان تقراء خبر الهند.. مخاوف من انتشار فيروس كورونا بعد استئناف حركة القطارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجز عشرات الآلاف من المواطنين في الهند مقاعد في قطارات من المقرر أن تستأنف عملها، اليوم الثلاثاء، بعد إغلاق لمدة سبعة أسابيع تقريبًا، مما أثار مخاوف من انتشار الفيروس المستجد في غياب البعد الاجتماعي.

وقال متحدث، إن السكك الحديدية التي تديرها الدولة أعادت تشغيل خدماتها من نيودلهي إلى 12 مدينة بما في ذلك مومباي وتشيناي وبنجالورو، وخلال ساعة من الافتتاح، تم حجز جميع المقاعد عبر الإنترنت، حسب وكالة "رويترز".

وقالمسؤول آخر: "ستعمل القطارات بالكامل، تم إجراء حجوزات لـ 54000 راكب".

وقالت وزارة السكك الحديدية، إن الركاب سيضطرون إلى ارتداء الكمامات طوال الرحلة وسيتم فحصهم قبل ركوبهم القطار.

وأشارت الوزارة، إلى أنه يتعين عليهم أيضًا الاشتراك في تطبيق تتبع جهات الاتصال المدعوم من الحكومة على هواتفهم.

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بدأت حكومة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، الانسحاب من واحدة من أقسى عمليات الإغلاق في العالم التي تضم 1.3 مليار شخص تركت الملايين من العاطلين عن العمل وحوصرت في مدن بعيدة عن منازلهم بينما تستمر العدوى في الارتفاع.

لن يكون، اليوم الثلاثاء، سوى فتحة صغيرة لنظام السكك الحديدية المزدحم المعروف الذي ينقل في الأوقات العادية أكثر من 20 مليون شخص في اليوم.

وتأتي هذه الخطوة مع وصول عدوى فيروس كورونا في الهند إلى 70756، مضيفين 3604 خلال اليوم السابق. بالمعدل الحالي، من المقرر أن تتجاوز الهند عدد الإصابات في الصين في أقل من أسبوع. ويبلغ عدد الحالات في الصين الآن 82،918.

وبلغت وفيات فيروس كورونا المستجد 2293 للهند و 4633 للصين.

لا تزال أعداد الهند صغيرة مقارنة بأرقام الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا، لكن العديد من قادة الولايات يشعرون بالقلق من فتح شبكات السكك الحديدية والطرق والجو خوفًا من ارتفاع كبير في الإصابات التي قد تطغى على المرافق الطبية المحدودة.

وقال رئيس الوزراء في ولاية بيهار الشرقية، نيتيش كومار، خلال مؤتمر عبر الفيديو مع مودي لتحديد مخرج من الإغلاق الذي ألحق الضرر بالاقتصاد، إن إعادة تشغيل خدمات السكك الحديدية كان "خطأ".