عاجل.. أمزازي يعلن عدم التحاق التلاميذ بالمدارس إلى غاية شتنبر وتأجيل امتحانات الباكالوريا

أعلنت وزارة التعليم اليوم، قبل قليل، عن إلغاء التحاق التلاميذ هذه السنة بالمؤسسات التعليمية، إلى غاية شهر شتنبر وتأجيل امتحانات الباكالوريا.

وقال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبخث العلمي، اليوم الثلاثاء أمام مجلس النواب، عن اتخاذ الوزارة لقرار عدم التحاق التلاميذ بالمدارس حفاظا على صحتهم،

وقال أمزازي، أنه تقرر تنظيم امتحانات الباكالوريا في شهر يوليوز، وإجراء الامتحانات في ظل اتخاذ إجراءات احترازية صارمة، تحترم التباعد وقواعد النظافة.

وأكد أمزازي أن السنة الدراسية لم تنتهي بعد، وسيتم الاستمرار في التعليم عن بعد، مؤكدا على أنه تم إنجاز 75 في المائة من المقررات قبل تعليق الدراسة.

وأكد أمزازي على أن إقرار سنة بيضاء مستبعد تماما، والتعليم عن بعد لا يعوض الحضوري ولكنه كان الحل الوحيد أمام الوزارة في ظل الجائحة.