أشخاص ينتحلون صفة “MBC”..والمجموعة الإعلامية تحذر منهم

يستهدف مجهولون “مجموعة MBC”، وشبكة قنوات “MBC مصر”، و”MBC5″، عبر انتحال صفحتها، وانتشاء صفحات مزورة، والبعث عبرها برسائل مفبركة يتم تداولها عبر “عدد من المواقع الإلكترونية، والمنتديات، وصفحات التواصل الاجتماعي، ومنصات التوظيف”.

وكشفت مجموعة قنوات “MBC”، في بلاغ، توصل “اليوم 24” بنسخة منه، أن “رسائلا صادرة عن صفحات مزوّرة تنتحل صفة بعض قنوات المجموعة و/أو أسماء بعض مديريها التنفيذيين، وكبار مسؤوليها، وتحمل إدعاءات كاذبة، وأخبار لا أساس لها من الصحة، وذلك بهدف القيام بعمليات نصب، واحتيال عن طريق الترويج للمشاركة في مشاريع وهمية و/أو مسابقات لا أساس لها، وفرص توظيف كاذبة”.

وتابعت “مجموعة MBC”، في بلاغها، أن الصفحات، والحسابات، التي تمثلها رسميا على مواقع التواصل الاجتماعي هي التي تحمل شعار التوثيق الرسمي المعروف.

وطلبت MBC” من جمهورها توخي الحذر من أشخاص يدعون انتسابهم زورا إلى المجموعة، محذرين من التواصل مع أشخاص يتحدثون باسمها دون التأكد، والتثبت من شخصياتهم، وصفاتهم المهنية، والقانونية.

وأشارت MBC إلى أنها تحتفظ بكافة حقوقها القانونية ضد أي شخص، أو مؤسسة تنتحل صفة تمثيلها للمجموعة على غير الحقيقة، جنائيا ومدنيا.