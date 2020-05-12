الصحة العالمية تطلب من الدول الإجابة عن ثلاثة أسئلة قبل إنهاء الحجر الصحي

طلب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من الدول الإجابة عن ثلاثة أسئلة قبل رفع قيود الإغلاق في ظل فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال غيبريسوس، في إحاطة إعلامية بشأن جائحة “كوفيد-19″، أمس الاثنين، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد تجاوزت حول العالم 4 ملايين إصابة، مشيراً إلى أن بعض البلدان بدأت في التخفيف من القيود، التي وضعتها لمكافحة تفشي الجائحة، ورفع أوامر البقاء في المنزل.

ونصح غيبريسوس البلدان بالإجابة عن ثلاثة أسئلة، وأخذها بعين الاعتبار، قبل رفع عمليات الإغلاق، وهي:

هل الجائحة تحت السيطرة؟

هل نظام الرعاية الصحية لديه القدرة على التعامل مع عودة الحالات، التي قد تنشأ بعد إرخاء إجراءات محددة؟

هل نظام مراقبة الصحة العامة لديه القدرة على اكتشاف الحالات، والتعامل معها، ومع المخالطين لها، وتحديد عودة ظهور الحالات؟

وأوضح أنه “يمكن أن تساعد الأسئلة المذكورة في تحديد ما إذا كان بالإمكان رفع الإغلاق ببطء أم لا”، محذراً في الوقت نفسه من أن رفع عمليات الإغلاق عملية معقدة، وصعبة، حتى مع الإجابة عن تلك الأسئلة الثلاثة بنعم.