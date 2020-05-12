بعد تسجيلها لأكبر عددمن المصابين بكورونا اليوم..إغلاق طرق رئيسة ومنع للتنقل في الرباط

بعد تسجيل ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في جهة الرباط سلا القنيطرة، وتسجيل الجهة لأعلى عدد من المصابين بالفيروس اليوم الثلاثاء، شددت سلطات العاصمة إجراءات التنقل.

وقالت مصادر مطلعة لـ”اليوم 24″ إن عددا من الطرقات الرئيسية في العاصمة، تم إغلاقها بشكل كامل أمام حركة المواطنين، خصوصا على مستوى حي النهضة، المعروف بكثافته السكانية.

وأوضحت ذات المصادر، أن رجال الأمن أخبروا المواطنين بوجود تعليمات عليا تفيد بمنع أي شخص من المرور، باستثناء رجال الصحة.

وتقول ذات المصادر، إن هذه الخطوة كانت مفاجئة لكل المواطنين الذين يضطرون لمغادرة منازلهم في ظل حالة الطوارئ، ما خلف ارتباكا كبيرا، واضطر رجال الأمن لمحاولة شرح الإجراءات الجديدة لكل المواطنين الذين يتم منعهم من المرور.

يشار إلى أن جهة الرباط سلا القنيطرة، باتت تسجل 651 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وسجلت اليوم الثلاثاء خلال 18 ساعة الأخيرة، ما مجموعه 73 حالة إصابة جديدة بكورونا، من أصل 99 حالة سجلت على المستوى الوطني.