تبون يمدد الحجر الصحي في الجزائر إلى نهاية ماي الجاري

في ظل تزايد أعداد المصابين بفيروس كرونا، والوفيات بسببه، اتخذت الجزائر، اليوم الثلاثاء، قرارا جديدا لتمديد إجراءات الحجر الصحي.
وأعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، صباح اليوم، تمديد الحجر الصحي في البلاد لمدة 15 يوما إضافية إلى غاية نهاية شهر ماي الجاري.
وكانت البلاد قد أعلنت، قبل يومين، إنهاء الموسم الدراسي، بسبب فيروس كورونا، وتأجيل امتحانات الباكالوريا، إلى غاية شهر شتنبر المقبل، وتأجيل الدخول الدراسي إلى أكتوبر المقبل.
وتواجه الجزائر صعوبات بسبب الآثار الاجتماعية، والاقتصادية لإجراءات الحجر الصحي، والإغلاق، التي اتخذتها، حيث أعلنت قبل أيام عن تخفيف القيود في عدد من الولايات، واضطرت إلى إعادتها بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.
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