الهيئة العربية للطوارئ: ارتفاع بالإصابات في المجتمع العربي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت الهيئة العربية للطوارئ إن عدد المصابين بفيروس كورونا في البلدات العربية، لا يشمل المدن المختلطة، بلغ صباح اليوم، الثلاثاء،1,051 مصابا بزيادة 8 إصابات منذ يوم أمس.

وأضافت أن عدد المتعافين بلغ 565 أي بزيادة 7 في اليوم الأخير، لترتفع نسبة المتعافين إلى 53%. وبلغ عدد الفحوصات في المجتمع 60,419 بزيادة بلغت 801 فحص منذ أمس.

وتبين أن الارتفاع تمركز في منطقة النقب، إذ ارتفع عدد المصابين في حورة بـ5 حالات في اليوم الأخير، ليبلغ 137 إصابة، وفي رهط بحالة واحدة ليبلغ 63، بينما سجل ثباتا في باقي البلدات العربية، إذ بلغ عدد الإصابات في دير الأسد 152، وفي أم الفحم 80، ورهط 63 والطيبة 49 وجسر الزرقاء 44 والبعنة 34 حالة.

وارتفعت نسبة الإصابة الكلية في المجتمع العربي إلى 76.5 مصابا لكل 100 ألف. وبلغ معدل الفحوصات في المجتمع العربي 4,402 فحصا لكل 100 ألف مواطن.

كورونا في البلدات العربية: 152 إصابة في دير الأسد و137 بحورة و80 بأم الفحم

ننشر فيما يلي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، في مختلف البلدات العربية بالبلاد، لغاية صباح اليوم الثلاثاء، وفقا لتقرير وزارة الصحة الإسرائيلية:

دير الأسد: 152

حورة: 137

أم الفحم: 80

رهط: 63

الطيبة: 49

جسر الزرقاء: 44

البعنة: 34

دبورية: 31

جت: 23

طمرة: 22

عرعرة النقب: 23

مجد الكروم: 20

باقة الغربية: 20

الناصرة: 19

سخنين: 17

كفر قاسم: 17

كفر كنا: 16

البقيعة: 15

قائمة البلدات التي عدد الإصابات فيها أقل من 15 مصابا:

شفاعمرو

الطيرة

عرابة

قلنسوة

المغار

معلوت- ترشيحا (مختلطة)

جديدة- المكر

تل السبع

عرعرة

يافة الناصرة

كفر قرع

كسيفة

مسعودين العزازمة

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يركا

طلعة عارة

اللقية

إكسال

عين ماهل

نحف

أبو سنان

الفريديس

عسفيا

كابول

كفر ياسيف

دير حنا

بسمة عارة

جلجولية

البعينة- نجيدات

بير المكسور

أبو ربيعة

الرامة

عيلوط

بسمة طبعون

أبو غوش

شعب

زيمر

طوبا- الزنغرية

يانوح - جث

الشبلي- أم الغنم

حرفيش

جولس

عيلبون

المزرعة

كفر برا

فسوطة

معليا

عرب السيد

كفر مصر

الناعورة

بقعاثا (الجولان المحتل)

مجدل شمس (الجولان المحتل).