اتهام 4 شبان من العيسوية بمقاومة الاحتلال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، لوائح اتهام للمحكمة بالقدس ضد 4 شبان من بلدة العيسوية تنسب لهم تهم المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد الاحتلال.
وأفاد المحامي محمد محمود، بأن نيابة الاحتلال قدمت لائحة اتهام لمحكمتي الصلح والمركزية بالقدس المحتلة ضد أربعة شبان من بلدة العيسوية.
وأوضح محمود أن الشبان هم أحمد كايد محمود، محمد أبو قدوس، أمير محمود وأحمد عطية، لافتًا إلى أن لائحة الاتهام تضمنت الاعتداء على شرطة الاحتلال والتخطيط لمواجهات.
وتواصل سلطات الاحتلال بشكل شبه يومي حملة اعتقالاتها في مدينة القدس، حيث تتركز في بلدتي العيسوية وسلوان، وتستهدف الشبان والفتية.
واعتقلت قوات الاحتلال الخاصة "مستعربون" في ساعات متأخرة من الليل، 13 شابا، من ساحة العين الفوقا في بلدة سلوان.
وذكر شهود عيان أن المستعربين اعتدوا بالضرب المبرح على الشبان والقاصرين قبل اعتقالهم ونقلهم بسيارة شرطة الاحتلال إلى مركز شرطة المسكوبية.
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