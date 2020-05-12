شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثية تجدد استهداف منازل المواطنين في الجبلية جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 12 مايو 2020 رفعت مليشيات الحوثي الموالية لإيران من وتيرة خروقاتها اليومية للهدنة الأممية في الحديدة، واستهدفت منازل المواطنين في منطقة الجبلية جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن.

مصادر محلية في الجبلية افادت ان عناصر المليشيات اطلقت النار بكثافة صوب منازل المواطنين ، مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة والخفيفة بشكل متعمد. Advertisements وطبقاً للمصادر، فقد عاودت المليشيات استهداف المنازل مجدداً في ساعات المساء بالأسلحة القناصة والأسلحة الرشاشة المتوسطة. وأشارت المصادر ان حالة من الخوف سادت صفوف المواطنين لا سيما النساء والأطفال جراء عمليات الاستهداف المتواصلة على منازلهم من قبل مليشيات الحوثي الارهابية.

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