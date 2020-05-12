الهلال الأحمر الإماراتي يوزيع وجبات الإفطار الرمضانية على النازحين بالحديدة

الثلاثاء 12 مايو 2020

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وجبات الإفطار الرمضانية على النازحين في مخيم الحيمة بمحافظة الحديدة في الساحل الغربي لليمن.



وقام فريق هيئة الهلال الأحمر، بتوزيع ( 350) وجبة إفطار، مستهدفة النازحين في المخيم، وكذا الأسر الفقيرة والمحتاجة في المنطقة.

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وتأتي هذه المساعدات في إطار الجهود الإغاثية التي تبذلها الهيئة للتخفيف من معاناة النازحين والأسر الفقيرة والمحتاجة، وذلك في إطار النهج الإنساني الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة، في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية التي يعيشها النازحين والسكان.

وعبر عدد من النازحين المستفيدين عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات على إعانتها لهم وهذه اللفتة الإنسانية التي ستساهم في التخفيف من معاناة الكثير من الأسر النازحة التي تعاني من الظروف المعيشية الصعبة.

يذكر أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تقوم بتنفيذ مشروع توزيع وجبات الإفطار الرمضانية بالساحل الغربي للسنة الثالثة على التوالي، مواصلة بذلك جهودها الإنسانية والإغاثية الواسعة المقدمة للنازحين والأسر الفقيرة والمحتاجة.