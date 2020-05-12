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ولي عهد أبوظبي يوجه ببدء الفحص المجاني للمواطنين وعدد من الفئات

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 12 مايو 2020

وجه ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ببدء الفحص المجاني للمواطنين في دولة الإمارات، وذلك اعتباراً من الأسبوع المقبل في إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية التي تتخذها دولة الإمارات لمواجهة المستجد "كوفيد -19".

 

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وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارىء والأزمات والكوراث في بيان مشترك أن الشيخ محمد بن زايد وجه أيضاً بالفحص المجاني لعمالة الخدمة المساعدة في منازل المواطنين إلى جانب عدد من الفئات والتي تشمل أصحاب الهمم والمرأة الحامل والمقيمين ممن تزيد أعمارهم عن 50 عاماً إضافة إلى الذين لديهم الأعراض المصاحبة للفيروس والمخالطين المقربين من المصابين على أن تقوم الجهات الصحية المختصة بتحديد مواعيد وتوقيتات الفحوصات وإعلام الجمهور الكريم.

 

وأوضحت الوزارة و الهيئة أن "مبادرة محمد بن زايد تأتي في إطار حرص القيادة الحكيمة على توفير كل السبل الممكنة واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بالتصدي لفيروس "كورونا المستجد" حرصا على سلامة المجتمع وأفراده من مواطنين ومقيمين وحفاظا على حياتهم".

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