الجامعة العربية تدين قرار سلطات الاحتلال بتمديد إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين الرسمي

الثلاثاء 12 مايو 2020

أدانت جامعة الدول العربية،اليوم، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمديد إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين الرسمي في مدينة القدس، ومنع طواقمه من العمل في المدينة المحتلة وفي الأراضي العربية المحتلة عام 1948 لمدة 6 أشهر أخرى.



وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي في تصريحات صحفية"إن هذا القرار يأتي في الوقت الذي يتصاعد فيه العدوان والإجرام الإسرائيلي بصورة مستمرة، وإعلان سلطات الاحتلال بناء 700 وحدة استيطانية، واستمرار سياسة الاعتقال والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأسرى، واتخاذ إجراءات غير مسبوقة ضد البنوك الفلسطينية بشأن رواتبهم، إلى جانب هدم بيوتهم".

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وأضاف ابو علي"إن هذا القرار الذي يأتي في سياق الحرب الإسرائيلية المستمرة والمتصاعدة ضد الحقوق والوجود الفلسطيني، خاصة في ظل الاستعدادات الاسرائيلية بإعلان ضم مناطق واسعة من الضفة الغريبة المحتلة".

واشار الى أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تمعن في إرتكاب هذه الجرائم ما دامت لا تجابه بالتدابير الدولية الفعلية الحازمة لوقفها ووضع حد لها..مؤكداً أن غياب إنفاذ هذه الشرعية والإفلات من أحكامها سيعود بالضرر الجسيم على هذه المبادئ والقواعد الناظمة للشرعية والنظام الدولي..داعياً المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته وإنفاذ قراراته ذات الصلة.