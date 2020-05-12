شكرا لقرائتكم خبر عن قصف حوثي يستهدف منازل المواطنين في الجبلية جنوبي الحديدة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 12 مايو 2020 استهدفت مليشيات الحوثي، اليوم، منازل المواطنين في منطقة الجبلية جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن.

وذكرت مصادر محلية، أن عناصر المليشيات أطلقت النار بكثافة صوب منازل المواطنين طوال ساعات نهار الاثنين، مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة والخفيفة بشكل متعمد. Advertisements ووفقا للمصادر، فقد عاودت المليشيات استهداف المنازل مجدداً في ساعات المساء بالأسلحة القناصة والأسلحة الرشاشة المتوسطة. ولفتت المصادر إلى أن حالة من الخوف سادت صفوف المواطنين لا سيما النساء والأطفال جراء عمليات الاستهداف المتواصلة على منازلهم من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية

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