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شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال قرقاش عن البيان الخماسي حول تحركات تركيا؟ والان مع التفاصيل
الثلاثاء 12 مايو 2020
وصف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش، البيان الخماسي الصادر عن الإمارات ومصر وفرنسا واليونان وقبرص بشأن التحرك التركي شرق البحر المتوسط بأنه "رسالة دبلوماسية متزنة".
وقال قرقاش إن ثقل الدول الخمس المشاركة في الاجتماع الذي دعت له مصر وسعيها إلى تعزيز الاستقرار وتغليب القانون الدولي لا يمكن تجاهله.
وفي تغريدة له عن الاجتماع الخماسي، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية: "منصة مهمة تأسست من خلال تغليب لغة القانون الدولي على قوانين الغاب".
وانضمت الإمارات إلى اجتماع تم عن بعد لصيغة (3 + 1) الخاصة بالمشاورات المُسبقة والتنسيق الدوري بين مصر وقبرص واليونان إلى جانب فرنسا لمناقشة آخر التطورات المُثيرة للقلق في شرق البحر المتوسط.
وكانت الدول الخمس، اعتبرت في بيان مشترك، الإثنين، التحركات التركية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص ومياهها الإقليمية "غير قانونية".
وأدانت تصاعد انتهاكات تركيا للمجال الجوي اليوناني، بما في ذلك التحليق فوق المناطق المأهولة والمياه الإقليمية في انتهاك للقانون الدولي.
وانتقد البيان الخماسي الاستغلال المُمنهج للمدنيين من قبل تركيا والسعي لدفعهم نحو عبور الحدود البرية والبحرية اليونانية بشكل غير شرعي.
وأدان بشدة التدخل العسكري التركي في ليبيا، وحثوا أنقرة على الاحترام الكامل لحظر السلاح الأممي ووقف تدفق المقاتلين الأجانب من سوريا إلى هذا البلد.
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