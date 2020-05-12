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شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان يحذّر من تضرر 320 ألف امرأة حامل باليمن والان مع التفاصيل
الثلاثاء 12 مايو 2020
حذر صندوق الأمم المتحدة للسكان، من تداعيات نقص الرعاية الصحية والإنجابية لـ320 ألف امرأة حامل باليمن.
وتوقع بيان صحفي للصندوق الأممي للسكان «مقره نيويورك» احتمال إغلاق 90 بالمئة من خدمات الصحة الإنجابية في اليمن بحلول يوليو/تموز المقبل، بسبب نقص التمويل.
وأضاف البيان، أن نقص التمويل يمكن أن يؤثر سلبا على الرعاية الصحية لقرابة 320 ألف امرأة حامل، إذ تواجه النساء تهديدات خطيرة على صحتهن الإنجابية باليمن.
ولفت إلى أن هناك 20 بالمائة فقط من النظام الصحي يقدم خدمات للأمومة والطفولة، وأن التقديرات تشير إلى وفاة امرأة كل ساعتين بسبب مضاعفات مرتبطة بالحمل أو الولادة
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