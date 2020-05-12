شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يقصف مواقع تمركز المليشيا في قانية بالبيضاء والان مع التفاصيل

الثلاثاء 12 مايو 2020 شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، 12/أيار/2020، غارات على مواقع تمركز الحوثيين شمال محافظة البيضاء.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في جبهة قانية تعرضت لقصف جوي عنيف. ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي.

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