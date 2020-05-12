شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. تسجيل 783 إصابة بكورونا و 631 حالة شفاء وحالتي وفاة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 12 مايو 2020 أجرت وزارة "الصحة" في دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من 32 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات.

وكشفت الصحة عن 783 إصابة جديدة بفيروس #كورونا المستجد و 631 حالة شفاء و حالتي وفاة

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