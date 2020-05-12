شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن شفاء 149 حالة من المصابين بكورونا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 12 مايو 2020 أعلنت الكويت اليوم شفاء 194 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 3101 حالة.

Advertisements ونقلت وكالة الأنباء الكويتية " كونا " عن وزارة الصحة الكويتية إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه سيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

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