شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يقصف تجمعا للحوثيين في مأرب وسقوط قتلى وجرحى والان مع التفاصيل

الثلاثاء 12 مايو 2020 قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، 12/أيار/2020، تجمعا للحوثيين في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت تجمعا حوثيا في مديرية مجزر بالمحافظة. Advertisements وأكدت المصادر أن القصف أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا. وكثف التحالف غاراته على أهداف للحوثيين في عدد من المحافظات خلال الساعات القليلة الماضية

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