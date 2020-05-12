- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يقصف تجمعا للحوثيين في مأرب وسقوط قتلى وجرحى والان مع التفاصيل
الثلاثاء 12 مايو 2020
قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، 12/أيار/2020، تجمعا للحوثيين في محافظة البيضاء وسط اليمن.
وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت تجمعا حوثيا في مديرية مجزر بالمحافظة.
وأكدت المصادر أن القصف أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.
وكثف التحالف غاراته على أهداف للحوثيين في عدد من المحافظات خلال الساعات القليلة الماضية
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يقصف تجمعا للحوثيين في مأرب وسقوط قتلى وجرحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.