شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة واحدة بفيروس كورونا في البحرين والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة البحرينية تاسع حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وبيّنت الوزارة أن الحالة لمواطن بحريني يبلغ من العمر 80 عاما كان يعاني من العديد من الأمراض المزمنة. وكانت البحرين سجلت أمس 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة واحدة بفيروس كورونا في البحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.