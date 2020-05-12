شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تسجل «صفر» إصابات بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم سلبية نتائج تحليل فيروس كورونا المستجد لمئة عينة اشتباه بالفيروس، ليستقر عدد مصابي الفيروس عند 64 حالة. وأوضح المركز في بيان أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له، تسلم 100 عينة للكشف عن الفيروس، وبعد الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سلبية وخلوها من الفيروس. وبهذا الإعلان يستقر عدد الإصابات المؤكدة عند 64 حالة بينها 33 حالة نشطة، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 28 حالة، في حين سُجلت ثلاث وفيات.

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