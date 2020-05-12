عضو بالزراعة البرلمانية يدعو لتشكيل وفد للتفاوض مع تركيا لتوقيع اتفاقية لتنظيم الحصص المائية

دعا عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار البرلمانية علي البديري، الثلاثاء، الحكومة الى تشكيل وفد مختص للتفاوض مع الجانب التركي بغية توقيع اتفاقية لتنظيم الحصص المائية بين البلدين وفق مبادئ تنظيم الحصص المائية بين الدول المتشاطئة وبإشراف أممي.
وأضاف أن "تركيا في وقت الفيضانات فهي تحول تلك المياه تجاه العراق، بذريعة ان تلك الفيضانات ينبغي على جميع دول الجوار التعاون لتصريفها، لكنها في وقت الشحة، تتعامل بأنانية وتعمل على توفير خزين ستراتيجي لها على حساب حصص باقي الدول في الانهر المشتركة".
وشدد البديري، على "أهمية ان يكون للحكومة الجديدة وقفة حقيقية والعمل على تشكيل وفد تفاوضي مختص للذهاب الى تركيا والتفاوض معهم على عقد اتفاقية تحت اشراف دولي لتنظيم الحصص المائية بين البلدين في أوقات الذروة والشحة وتضمينها بنود ملزمة للأطراف الموقعة معها".
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