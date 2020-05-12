شاهد.. كيف ترتدي وتخلع القفازات بطريقة آمنة

ويجب غسل اليدين وقص الأظافر تجنبا لتمزيق القفازات قبل ارتدائها، عند ارتداء القفاز الأول حاول عدم لمسه من الخارج أما عند ارتداء القفاز الثاني فيمكنك مساعدة نفسك بارتدائه باستخدام يدك التي يغطيها القفاز.وعند إزالة القفاز يجب عليك أن تمسك بطرفه عند المعصم وتضغط بإصبعك إلى داخل القفاز، ثم تفعل نفس الشيء لقفاز اليد الأخرى وتشد اليدين بعد ذلك لخلعهما معا.

بعدها عليك تطهير القفازات باستخدام الكحول الإيثيلي 70%، وتقوم بتقطيعهما إلى قطع صغيرة كي لا يستخدمها أحد بعدك ونفس الشيء يتعلق بإزالة الكمامات، حسب ما نقلته "ديلي ميل" البريطانية.

