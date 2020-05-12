المتحدث باسم الرئاسة الروسية يعلن إصابته بفيروس كورونا

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الثلاثاء إصابته بفيروس كورونا.
وأضاف بيسكوف في تصريح لوكالة "موفوستي" أنه موجود حاليا في المستشفى.
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