وفاة الفنان المصري إبراهيم نصر صاحب برنامج 'الكاميرا الخفية'

أعلن نقيب الممثلين في مصر أشرف زكي، وفاة الفنان إبراهيم نصر، أشهر من قدم برامج المقالب، من خلال برنامجه الشهير "الكاميرا الخفية".
وتوفي الفنان المصري اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 70 عاما، وتم تشييع الجثمان من كنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية، ثم اتجهت أسرة الفنان الكبير الراحل لدفنه بمدافن الأسرة بمنطقة العباسية.
يذكر أن الفنان الكبير إبراهيم نصر له باع طويل مع برامج الكاميرا الخفية، حيث أصبح من أهم روادها على مدار أكثر من عقدين من الزمان، وله مشاركات تليفزيونية وسينمائية مهمة أبرزها "شمس الزناتى"، مع الزعيم عادل إمام.
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