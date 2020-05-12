الصحة العالمية: كورونا تصنف كفيروسات محيرة للغاية ومن الصعب إنتاج لقاحات لها

حذرت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، من أن كورونا تصنف كفيروسات "محيرة للغاية"، مؤكدة أنه "من الصعب إنتاج لقاحات مضادة لها".
وقالت المتحدثة باسم المنظمة مارغريت هاريس في مؤتمر افتراضي: "لدينا بعض العلاجات التي يبدو وهي في المراحل المبكرة جدا أنها تحد من خطورة أو طول المرض، لكن ليس لدينا شيء يمكنه أن يقضي على الفيروس أو يوقفه".
وأوضحت هاريس أن المنظمة تركز على "معرفة المزيد بشأن 4 أو 5 من أبرز سبل العلاج الواعدة".
وأوضحت هاريس أن المنظمة تركز على "معرفة المزيد بشأن 4 أو 5 من أبرز سبل العلاج الواعدة".
وأضافت: "تظهر بيانات ربما كانت إيجابية، لكننا بحاجة لأن نرى مزيداً من البيانات حتى نكون على يقين مئة بالمئة ونحن نقول إن هذا العلاج أفضل من ذلك".
وبينت المتحدثة أن "تفشي مرض فيروس كورونا في إفريقيا في تصاعد".
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